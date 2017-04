Calciomercato Napoli, ora anche Reina in dubbio. Niente rinnovo dopo il 2018?

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

20/04/2017 16:01

CALCIOMERCATO NAPOLI REINA / Un nuovo caso potrebbe scoppiare in casa Napoli in vista del prossimo calciomercato estivo. La successione al trono di Pepe Reina è già partita e il Napoli, con Cristiano Giuntoli in primis, è al lavoro da un po' per chiarire quale sarà il futuro della porta napoletana. Il portiere spagnolo, nel frattempo, sembrava sicuro del suo posto, ma con il contratto in scadenza nel 2018, la prossima stagione potrebbe essere l'ultima all'ombra del Vesuvio per lui. Non basterebbero, quindi, l'esperienza e la leadership sempre mostrate: le prestazioni altalenanti e l'età che avanza (Pepe avrà 36 anni alla scadenza) sono fattori che remano contro l'eventuale rinnovo contrattuale.

Calciomercato Napoli, in dubbio il rinnovo di Reina dopo il 2018

L'ultimo nome accostato al calciomercato Napoli, infatti, sarebbe più di un indizio. Il polacco Szczesny non è un giovane prospetto da affiancare a Reina per poterne guidare il cammino, ma un già esperto interprete del ruolo di 27 anni. Oggi alla Roma (ma in prestito dall'Arsenal), il ragazzo tornerà a Londra a fine stagione e tra azzurri e 'Gunners' ci sarebbe stato più di un contatto. L'eventuale suo arrivo può mettere in discussione Reina? La risposta parrebbe essere positiva, soprattutto a seguito dell'annata dello spagnolo: tanto carattere, ma qualche passaggio a vuoto di troppo alternato con parate che ancora sono nelle teste dei tifosi (come quella salva-risultato contro la Roma all'Olimpico). Diverso sarebbe, invece, se il Napoli andasse su un ragazzo più giovane: gli altri nomi caldi sono quelli dei giovanissimi Meret e Cragno, prospetti da affiancare ad un portiere più esperto almeno per un anno. In lista potrebbe esserci anche Mattia Perin: il genoano interessava molto al Napoli prima dell'infortunio e accetterebbe anche una stagione da secondo con Reina, prima di essere protagonista in una piazza come quella napoletana.