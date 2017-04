Napoli, Jorginho: "Felicissimo in azzurro. Crediamo nel secondo posto"

20/04/2017 15:13

NAPOLI JORGINHO NAZIONALE / C'è il Sassuolo lungo il cammino del Napoli. Gli azzurri faranno visita alla squadra di Di Francesco per continuare a sognare la qualificazione diretta in Champions League.

Le news Napoli del momento sono certamente legate alla sfida per il secondo posto con la Roma. Jorginho, uno dei calciatori più in forma dello scacchiere di Sarri è pronto per il finale di stagione: "Contro il Sassuolo sarà una partita determinante per la volata Champions - ammette l'ex Verona a 'Radio Kiss Kiss' - Stiamo bene e vogliamo continuare su questa strada. Crediamo molto nel secondo posto e daremo tutto per cercare di conquistarlo. Ma la gara più importante è sempre quella che arriva per prima, quindi sarà fondamentale fare bene contro il Sassuolo"

MOMENTO MAGICO - "E' merito di tutta la squadra. Siamo in una fase cruciale della stagione e vogliamo proseguire sulla striscia positiva di risultati".

FUTURO - Jorginho pensa solo al Napoli. Il centrocampista, che durante il calciomercato di gennaio sembrava potesse lasciare gli azzurri, ora ha le idee chiare - "Sono felicissimo di essere in questa squadra ed in questa città meravigliosa. Napoli è un posto speciale che va vissuto per comprenderne la bellezza. Vivere qui è stupendo e ti regala tantissime emozioni"

Napoli, Jorginho sogna la Nazionale: "E' un desiderio legittimo"

Jorginho vuole tornare in Nazionale. Per farlo dovrà convincere Ventura, continuando a fare bene con il Napoli: "Sono già stato nell'orbita e vorrei tornare a giocare con l'azzurro dell'Italia - prosegue il calciatore - mi pare un desiderio legittimo da parte di ogni calciatore. Però è chiaro che ora penso a fare bene col Napoli, a dare il massimo per conquistare il secondo posto, poi a fine stagione vedremo dove saremo e nel caso riprendermo il discorso Nazionale".

M.S.