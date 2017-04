Serie A, Cairo: "Galliani da solo non basterebbe. Servono giovani"

20/04/2017 14:32

SERIE A CAIRO LEGA / Continua a tenere banco nelle news Serie A la scelta del nuovo presidente della Lega. I rappresentanti dei club del massimo campionato faticano a trovare un accordo e si va avanti nell'incertezza.

A dire la sua - a margine della presentazione dell'edizione numero 100 del Giro d'Italia - anche il presidente del Torino Urbano Cairo che mostra di avere le idee chiare sul profilo che dovrà avere il nuovo presidente e soprattutto sulla linea da adottare: "Per la presidenza della Lega Serie A al momento non è stato trovato l'accordo. Per me non è tanto un problema di nomi, quanto di organizzazione. Oggi è importante organizzare la Lega a livello manageriale".

Nel dettaglio Cairo spiega che "servono manager giovani, bravi che vadano in giro per il mondo a rappresentare il calcio italiano e a sviluppare i diritti esteri, che per il momento sono troppo bassi rispetto a un campionato come quello spagnolo che ha dei valori che sono quasi quattro volte l'Italia".

Serie A, Cairo su Galliani presidente di Lega

Il patron del Torino parla anche della candidatura, avanzata da più parti, di Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan e per anni protagonista del calciomercato: "Lo stimo e lo conosco da anni - dice Cairo - ma non è un problema di nomi, quanto di organizzazione della Lega. Non è che Galliani da solo può fare tutto il lavoro che va fatto".

B.D.S.