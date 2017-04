Valencia, stallo sul rinnovo di Camacho

20/04/2017 14:34

VALENCIA CAMACHO MALAGA / Non è ancora arrivato il rinnovo di Ignacio Camacho. Il centrocampista, accostato al Valencia, come riportato da 'As , 'non ha prolungato con il Malaga. Un prolungamento che sembrava scontato dopo che il club andaluso, a gennaio, aveva respinto un'offerta da 15 milioni di euro da parte del Wba. Anche il Valencia guarda interessato alla situazione del centrocampista. I 'Pipistrelli', infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto 12 milioni per strappare Camacho al Malaga.

M.S.