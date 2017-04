Calciomercato Torino, Cairo detta la linea su Belotti

20/04/2017 14:15

CALCIOMERCATO TORINO CAIRO BELOTTI / Un altro anno in granata per trascinare il Torino più in alto possibile e andare da protagonista al Mondiale: Urbano Cairo ha chiaro in mente la linea che dovrebbe tenere Andrea Belotti per il futuro. Parlando a margine della presentazione dell'edizione del centenario del Giro d'Italia, il presidente del club piemontese spiega: "Belotti ha una clausola da 100 milioni di euro. Se non arrivasse nessuno con questa cifra o se lui non fosse pronto ad andare via, lo terrei volentieri. A mio avviso dovrebbe rimanere almeno un altro anno al Torino, fare un grande campionato e poi andare al Mondiale con una grande stagione alle spalle, che sarebbe la seconda dopo quella che sta facendo".

B.D.S.