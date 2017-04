Calciomercato Torino, Klopp ha deciso su Hart

20/04/2017 14:03

CALCIOMERCATO TORINO KLOPP HART / Futuro incerto per Joe Hart: in prestito al Torino, ma di proprietà del Manchester City, l'estremo difensore inglese è stato accostato di recente anche al Liverpool. In conferenza stampa però, il tecnico dei 'Reds' Jürgen Klopp, esclude un suo arrivo: "E' un portiere fantastico, il numero uno della nazionale inglese ma noi abbiamo portiere di alta qualità. Non è per noi in questo momento e speriamo anche in futuro, non per colpa sua ma perché abbiamo già due portieri molto forti".

B.D.S.