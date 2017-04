Palermo, Perinetti svela un retroscena su Zamparini

20/04/2017 13:52

PALERMO PERINETTI ZAMPARINI / Giorgio Perinetti non è affatto sorpreso del fallimentare campionato del Palermo: "Le avvisaglie c’erano - ha detto l'ex direttore sportivo rosanero ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' - La squadra è molto leggera e purtroppo da quando c’è il paracadute per le retrocesse, molti club non intervengono più sul mercato come prima. In caso retrocessione, la Serie A perderebbe una piazza importante con conseguenti danni a tutto il sistema. Per una immediata risalita lo stesso 'paracadute' potrebbe essere di grande aiuto. Mi aspetto che Baccaglini, sempre se sarà realmente il nuovo proprietario del Palermo, allestisca un organico forte, altrimenti la delusione per questa retrocessione per i tifosi sarebbe tripla".

RETROSCENA SU ZAMPARINI - Il grande colpevole di una stagione che, a meno di un miracolo sportivo, si concluderà con la retrocessione in Serie B, è sicuramente il patron (forse) uscente Maurizio Zamparini, a proposito del quale l'attuale ds del neopromosso in cadetteria Venezia ha svelato un interessante retroscena: "Difficile pensare che esca definitivamente dal calcio, il fatto che si vocifera di un interesse continuo per la Triestina significa che, in un modo o in un altro, resterà dentro".

R.A.