SONDAGGIO CM.IT - Champions League, Juventus: è l'anno buono

20/04/2017 13:30

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS / Fatto fuori il Barcellona, adesso la Juventus fa la voce grossa anche in Europa. Il giorno dopo l'impresa bianconera che centra la qualificazione alla semifinale di Champions League, sul profilo Twitter ufficiale di Calciomercato.it vi abbiamo chiesto chi è a questo punto la favorita per la vittoria finale. Il 57% degli utenti ha votato proprio per la formazione di Massimiliano Allegri seguita dal Real Madrid (25%). Più dietro Atletico Madrid (11%) e Monaco (7%).

L.P.