Calciomercato Roma, agente Dzeko: "Edin via? Chiedetelo ai giallorossi!"

20/04/2017 13:07

CALCIOMERCATO ROMA DZEKO / Il calciomercato estivo si avvicina e in casa Roma è tempo di valutazioni sulla rosa per la stagione 2017/2018. Silvano Martina, agente per l'Italia di Edin Dzeko, ha parlato del futuro dell'attaccante bosniaco ai microfoni della web radio di 'romanews': "Dzeko via a fronte di un'offerta shock? Questa è una domanda che bisognerebbe fare alla Roma, francamente non so che dire e non ne ho idea. Il giocatore a Roma sta bene, è una bella città, ha una squadra importante e non ho sentito lamentele da parte sua. Il suo è un contratto importante che scade tra tre anni, quindi...".

Calciomercato Roma, tutte le opzioni per l'attacco del futuro

Il calciomercato Roma estivo 2017, in attesa dell'annuncio ufficiale dell'arrivo di Monchi, inevitabilmente sarà legato alle volontà di colui che sarà in panchina il prossimo anno. Il contratto di Luciano Spalletti scadrà il prossimo 30 giugno e, stando alle recenti dichiarazioni dell'allenatore di Certaldo che ha legato il proprio destino alla vittoria di un trofeo, non verrà rinnovato. Il casting Roma per il 'dopo Spalletti' spazia dal sogno Conte a Di Francesco, le cui quotazioni sono in risalita, con Monchi che spinge per portare nella Capitale l'attuale tecnico del Paris Saint-Germain Unai Emery.

Per lo sprint decisivo sul mercato in entrata servirà pertanto il parere del futuro tecnico. Diversi nomi, però, sono già sul taccuino degli uomini mercato giallorossi, pronti all'accelerata al momento del semaforo verde. Tra gli attaccanti in orbita Roma spiccano i nomi di Kasper Dolberg, attaccante danese dell'Ajax, Sebastian Driussi del River Plate, Giovanni Simeone del Genoa (suggestione valida soprattutto in caso di addio shock di Edin Dzeko) e Antonio Sanabria, sul quale la società giallorossa vanta un diritto di riacquisto fissato a 11 milioni per strapparlo al Betis Siviglia e riportarlo nella Capitale (piace molto a Monchi).

S.D.