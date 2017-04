Barcellona-Juventus, 'bisticcio' Bonucci-Chiellini... per 'colpa' di Messi

20/04/2017 12:54

BARCELLONA-JUVENTUS / Curioso siparietto nei minuti finali della partita tra Barcellona e Juventus andata in scena ieri era allo stadio 'Camp Nou': secondo la ricostruzione di 'ESPN', Leonardo Bonucci - a partita ancora in corso - ha chiesto la maglietta a Lionel Messi ma Giorgio Chiellini, accortosi delle intenzioni del compagno di squadra, lo ha rimbrottato bonariamente al fine di mantenere alta la concentrazione. Missione compiuta, però, per Bonucci: a fine gara, la 'Pulce' ha scambiato con lui la 'camiseta'.

S.D.