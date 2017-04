Barcellona-Juventus batte tutti i record: raggiunti quasi 12 milioni di telespettatori

20/04/2017 12:11

BARCELLONA JUVENTUS MEDIASET / La sfida del 'Camp Nou' è stato un successo per la Juventus, ma anche per 'Mediaset'. Il ritorno dei quarti di Champions League tra la squadra di Allegri e il Barcellona, trasmesso in diretta e in alta definizione sia da Canale 5 che da Premium Sport, ha battuto tutti i record raggiungendo 11.857.000 di telespettatori totali e oltre il 41 per cento di share, diventando l'evento sportivo dell'anno più visto in tv.

R.A.