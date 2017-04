Calciomercato Milan, Montella verso il rinnovo: ecco l'offerta

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

20/04/2017 12:15

CALCIOMERCATO MILAN MONTELLA RINNOVO / Vincenzo Montella nelle idee della nuova società è il condottiero ideale per riportare il Milan ai vertici. Già quest'anno l'allenatore campano sta svolgendo un grande lavoro, avendo vinto la Supercoppa Italiana, valorizzato diversi giocatori e tenuto la squadra in corsa per l'Europa League. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli hanno manifestato al tecnico la volontà di confermarlo e costruire la squadra del futuro assieme a lui. Nel recente vertice a Casa Milan si è parlato anche di calciomercato, di strategie della campagna acquisti e di possibili rinforzi. I dirigenti hanno esposto il loro progetto e sembra che si vada verso la prosecuzione del rapporto.

Calciomercato Milan, Montella prolunga: le cifre

Uno dei temi di discussione tra Montella e società è sicuramente anche quello del rinnovo del contratto. L'accordo attualmente in vigore scade nel giugno 2018 e il club vorrebbe prolungarlo. Stando a quanto rivelato dal quotidiano 'La Repubblica' ci sarebbe già un'offerta per portare la scadenza al 2019 e l'ingaggio da 2,2 a 3 milioni di euro netti all'anno. Una proposta che sarà valutata dal tecnico campano e dal suo agente Alessandro Lucci.

Ci sono tutti i pressupposti affinché si arrivi alle firme, magari verso fine stagione per non distrarsi dalle questioni più legate al campo come la corsa all'Europa League. L'offerta della società prevede anche il coinvolgimento dello stesso Montella nelle strategie del calciomercato Milan. Dunque la campagna acquisti-cessioni verrebbe fatta in piena sintonia tra le parti. Base importante per proseguire l'avventura insieme. I tifosi rossoneri sono quasi interamente schierati a favore dell'attuale mister e sperano di vederlo ancora in panchina per tornare ad ambire tutti insieme a traguardi prestigiosi.