I CRAQUE DEL MOMENTO - Chiellini: muscoli, sudore e nervi saldi

Maurizio Russo

20/04/2017 13:25

CHIELLINI JUVENTUS / La vendetta sportiva è completa. A due anni dalla finale persa a Berlino, la Juventus si prende la rivincita contro il Barcellona eliminandola dai quarti di finale di Champions League grazie ad una doppia sfida in cui i bianconeri sono apparsi decisamente superiori tatticamente e psicologicamente. E il sogno Triplete continua. Se da un lato il discorso scudetto - a sei giornate dal termine con 8 punti di vantaggio sulla Roma prima inseguitrice - sembra quasi chiuso e dall'altro in Coppa Italia manca soltanto l'atto finale contro la Lazio, è sul palcoscenico europeo che gli uomini di Allegri stanno concentrando le loro forze. Eliminati i blaugrana, adesso la Juve attende con serenità i sorteggi delle semifinali.

IL MORSO DI KING KONG - Se la Juventus è riuscita ad andare avanti in Champions lo deve ad una grande prestazione di squadra. Ma nei 180 minuti tra andata e ritorno, due sono i protagonisti principale dell'impresa bianconera: Paulo Dybala che ha fatto impazzire la difesa catalana a Torino e Giorgio Chiellini che ha dominato nell'area bianconera. Quest'ultimo non solo ha siglato la rete del 3-0 che aveva messo una seria ipoteca al passaggio del turno, ma ha annullato l'attacco del Barça ed in particolare Suarez, diventando il craque del momento. Nel doppio confronto l'ex Fiorentina ha sfoderato la sua personale MSN: muscoli, sudore e nervi saldi.

Calciomercato Juventus, Chiellini verso il rinnovo

Ad agosto Chiellini compirà 33 anni, ma ha dimostrato di poter giocare ancora ad altissimi livelli. Ecco perché per lui sono suonate le sirene del calciomercato, con il Real Madrid che avrebbe voluto farne l'erede di Pepe. Ed ecco perché la Juventus è pronta a blindarlo con un contratto di altre due stagioni, rinnovando l'attuale accordo e portando la scadenza dal 2018 al 2020.