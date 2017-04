Calciomercato Lazio, rinnovo Biglia: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

20/04/2017 11:38

CALCIOMERCATO LAZIO RINNOVO BIGLIA / Stamane Lucas Biglia ha preferito non rispondere riguardo il suo possibile rinnovo con la Lazio. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il centrocampista argentino - in scadenza nel 2018 - ha già raggiunto una bozza di intesa con il club di Lotito per un prolungamento fino al giugno 2021 con ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione. Manca solo qualche dettaglio per la fumata bianca. Società ed entourage del 31enne sono comunque al lavoro per arrivare al più presto alla firma.

