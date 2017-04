Manchester United, ecco l'offerta per Ibrahimovic in MLS

20/04/2017 11:20

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC / Il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere in Major League Soccer nel 2018: secondo il 'Daily Mail', la nuova squadra di MLS dei Los Angeles FC ha pronto per lui un contratto da 5 milioni di sterline a stagione (poco meno di 6 milioni di euro). L'attaccante svedese potrebbe disputare la prima parte della stagione 2017/2019 con la maglia del Manchester United in Premier League, per poi trasferirsi negli States per cominciare a marzo la nuova stagione MLS.

S.D.