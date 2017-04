Calciomercato Juventus, colpi Champions: Tolisso e De Sciglio. Con il sogno Verratti

20/04/2017 11:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS / La notte magica di Barcellona ha consegnato alla Juventus il pass per le semifinali di Champions League: 0-0 al 'Camp Nou' e catalani fuori dalla competizione. Dopo aver rischiato il ko contro il Paris Saint-Germain quindi gli spagnoli si sono dovuti arrendere davanti ai bianconeri che adesso rimangono a giocarsi la coppa con Real Madrid, Monaco ed Atletico Madrid. Ancora una volta quindi la 'Vecchia Signora' si ritrova tra le migliori d'Europa, peraltro con la possibilità concreta di portarsi a casa la 'Coppa dalle grande orecchie'. Senza dubbi ci troviamo davanti alla miglior Juve degli ultimi anni, ma il calciomercato estivo potrebbe regalare ulteriormente qualcosa che arrivi o meno il successo finale in campo internazionale.

Calciomercato Juventus, da Tolisso ad Isco: il punto in entrata

L'amministratore delegato bianconero, Giuseppe Marotta, è al lavoro da diversi mesi: obiettivo consegnare a mister Allegri - che adesso viaggia verso una nuova conferma - una rosa ampliata e migliorata. Anche se difficilmente migliorabile. In questo momento i nomi più caldi in entrata sono due: Mattia De Sciglio e Corentin Tolisso, per entrambi i discorsi vanno avanti da diversi mesi. L'esterno del Milan avrà un colloquio con la nuova dirigenza per provare ad intavolare un rinnovo di contratto, che tuttavia ora non pare così fattibile. Ecco perché la pista torinese sale di giorno in giorno. Calciomercato.it vi ha anche già parlato della situazione di Tolisso del Lione che continua ad essere marcato dalla Juventus. Ad oggi non si registrano delle novità sostanziali: strapparlo ai francesi sarà costoso, ma lo stesso Presidente Aulas aveva ammesso nei mesi scorsi che potrebbero esserci dei sacrifici nella prossima sessione. Complicato comunque aspettarsi un qualche tipo di sconto. L'alternativa in mediana potrebbe essere Blaise Matudi, profilo decisamente diverso dal punto di vista anagrafico, che ancora non ha raggiunto un accordo sul prolungamento con il PSG. Meno concrete adesso le candidature di Isco e Bernardeschi: il primo pare intenzionato a rimanere al Real, il secondo è un obiettivo prioritario dell'Inter.

Infine merita un capitolo a parte Marco Verratti. Il talento italiano ha un prezzo elevatissimo (almeno 70/80 milioni di euro) ma rappresenterebbe un colpo da favola, in stile Higuain per intenderci. Per il regista serve quindi più di uno sforzo, magari la vittoria in Champions League potrebbe essere l'ago della bilancia.

Calciomercato Juventus, da Dybala e Bonucci: il punto in uscita

Il calciomercato Juventus dovrà vedersela anche con qualche possibile addio: in questo senso sono soprattutto due i top player seguiti all'estero, ovvero Dybala e Bonucci. L'argentino, con il rinnovo, ha dato un segnale forte e chiaro a Real Madrid e Barcellona, ma i tentacoli delle due big di Spagna sono lunghi e la 'Joya' fa sempre gola. Discorso molto più aperto in chiave uscita per il difensore centrale invece. Bonucci è marcato a uomo da Manchester City e Chelsea e nonostante il recente riavvicinamento ad Allegri, Guardiola e Conte non demorderanno: attenzione ad offerte folli in estate. Anche Dani Alves è pedinato all'estero: sull'esterno brasiliano ci sono alcune compagini cinesi pronte a ricoprirlo d'oro. Parlando di laterali pure Alex Sandro ha un buon mercato, ma le ultime che arrivano da Vinovo portano verso un rinnovo di contratto così da scoraggiare eventuali incursioni.

O.P.