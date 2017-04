Barcellona-Juventus, Pjanic si prende la scena: la scommessa vinta da Allegri

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

20/04/2017 10:35

BARCELLONA JUVENTUS PJANIC - La Juventus sovverte il pronostico, eliminando il Barcellona favorito numero uno al successo finale in Champions League. L'undici di Allegri ha scacciato l'incubo remuntada, uscendo imbattuta dal catino del 'Camp Nou' dopo il travolgente 3-0 maturato nella gara d'andata a Torino. Bianconeri praticamente perfetti in difesa e vicini più volte al gol in ripartenza, con il Barça in costante proiezione offensiva e che si prestava in tal modo ai blitz degli avanti ospiti. In mezzo, oltre alla consueta sostanza di Khedira, un illuminante Miralem Pjanic in cabina di regia.

Barcellona-Juventus, Pjanic uno sei segreti della corazzata di Allegri

L'ex romanista per le news Juventus ha stravinto il duello in mediana con il cervello blaugrana Iniesta, gestendo sapientemente la sfera nei momenti caldi del match e velocizzando la fase di transizione dopo il recupero palla. Pjanic ha completato il 78 per cento dei passaggi, tra cui il morbido scavetto sul finire del primo tempo che ha praticamente messo Higuain davanti a ter Stegen. Una prestazione da leccarsi i baffi, ma non solo sul piano qualitativo: il Nazionale bosniaco è infatti il giocatore juventino che ha vinto il maggior numero di contrasti, ben 8, davanti anche a Bonucci e Chiellini (5). Il 27enne centrocampista ha terminato la contesa con quasi il 60% di intercetti riusciti e, una palla recuperata proprio al limite dell'area blaugrana nella ripresa, gli ha consentito poi di calciare pericolosamente a rete trovando la decisiva deviazione in corner di tre Stegen.



Dopo una prima parte di stagione costellata da alti e bassi, con Allegri che più volte gli ha cambiato posizione in campo, Pjanic a piccoli passi si è ambientato nella nuova dimensione bianconera e il 4-2-3-1 varato nel 2017 dal mister juventino ne ha esaltato il talento. Allegri ha avuto ragione nell'insistere nel ruolo di playmaker, sottolineando a più riprese come l'ex Roma avesse tutte le caratteristiche per fare la differenza in quel settore del campo. E la notte del 'Camp Nou' certifica come Pjanic sia sempre più a proprio agio nell'abito cucitogli dal tecnico toscano e sia diventato ormai un alfiere imprescindibile per le alchimie tattiche dei campioni d'Italia. Come sono lontani i tempi in cui sul calciomercato si parlava di un prematuro addio del bosniaco alla 'Vecchia Signora'…