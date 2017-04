Calciomercato Lazio, il bomber del futuro arriva dal City?

20/04/2017 10:08

CALCIOMERCATO LAZIO UNAL / Nome nuovo per il calciomercato Lazio: secondo quanto si legge sulle pagine di 'Leggo', la società biancoceleste è sulle tracce di Enes Unal, attaccante classe 1997 di proprietà del Manchester City ma attualmente in prestito al Twente (il club capitolino lo aveva seguito già al Bursaspor). Un altro nome caldo per l'attacco è Lucas Alario del River Plate, ma ha una clausola rescissoria pari a 18 milioni di euro.

S.D.