Calciomercato Napoli, pronto il rinnovo di Insigne: ceduti i diritti d'immagine

20/04/2017 10:16

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO INSIGNE / Grandi passi avanti sono stati fatti per il rinnovo di Lorenzo Insigne in casa Napoli. E' dalla scorsa estate che si discute del futuro dell'attaccante azzurro e ora, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', non si attende altro che l'ufficialità. Questa dovrebbe giungere entro lunedì, con De Laurentiis che pare prepararsi a una conferenza stampa per ratificare l'accordo.

Insigne si legherà ai colori azzurri fino al 2022, guadagnando 5 milioni d'euro a stagione, cedendo i diritti d'immagine al club.

