Calciomercato Roma, pronto il contratto per Emery

20/04/2017 10:00

CALCIOMERCATO ROMA EMERY / Quello di Unai Emery, su input di Monchi, è un nome 'caldo' per il calciomercato Roma in vista del 'dopo Spalletti'. La società giallorossa valuta le alternative offerte dal calciomercato degli allenatori, pronta ad approfittare di un'eventuale rottura tra il tecnico ex Siviglia e la dirigenza del Paris Saint-Germain.

Secondo quanto riferisce 'Il Messaggero', la Roma è pronta ad accontentare le richieste economiche di Emery, che attualmente a Parigi percepisce 4,5 milioni di euro a stagione. Il tetto fissato dalla società giallorossa per riuscire a mettere le mani su un allenatore top è, infatti, di 5 milioni. Emery potrebbe firmare un contratto triennale con la Roma, così come Monchi. Detto di Emery, per la panchina della Roma, la lista spazia dal sogno Conte al promettente Di Francesco, le cui quotazioni sono in risalita.

S.D.