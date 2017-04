20/04/2017 09:39

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO MEDEL / In casa Inter si continua a lavorare per il rinnovo di Gary Medel, che pare ormai a un passo. Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il mediano di Pioli si legherà ai colori nerazzurri fino alla stagione 2020. Ora non manca altro che il via libera da parte dei legali di Suning per ratificare il nuovo contratto.

L.I.