Calciomercato Juventus, 'muro' Bonucci: Guardiola e Conte preparano un nuovo assalto

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

20/04/2017 09:16

JUVENTUS BONUCCI CHELSEA CITY - Il Barcellona sbatte contro il 'bunker' bianconero. Altra notte impeccabile sul piano difensivo della Juventus, che al 'Camp Nou' è riuscita nell'impresa di arginare i fenomeni d'attacco del Barça, sempre a segno nelle ultime 20 partite di Champions League. Una retroguardia davanti capitan Buffon guidata da un monumentale Leonardo Bonucci, che insieme a Chiellini in 180' hanno davvero concesso le briciole ai 'Fab 3' Messi, Neymar e Suarez.

Calciomercato Juventus, nuovo assalto di Manchester City e Chelsea per Bonucci

L'ex Bari si è confermato al top a livello mondiale nel proprio ruolo, davanti al miglior tridente della Champions. Una prestazione di altissimo livello, che sicuramente non avrà lasciato indifferenti gli estimatori del centrale della Nazionale, in primis Pep Guardiola e Antonio Conte. E' infatti risaputo il 'debole' dei manager di Manchester City e Chelsea per Bonucci, più volte spiato nel corso della stagione da emissari delle due big di Premier. Nell'ultimo calciomercato estivo i campioni d'Italia respinsero l'assalto dei 'Citizens', rispedendo al mittente un assegno da quasi 60 milioni di euro. Marotta per il calciomercato Juventus blindò poi il giocatore a dicembre con il rinnovo fino al 2021 e un ingaggio da oltre 5 milioni di euro all'anno.



City e Chelsea non hanno tolto però i radar su Bonucci, approfittando anche della frattura con Allegri dopo la lite scoppiata durante il match contro il Palermo. Il tutto si è poi ricomposto, con il difensore ad oggi destinato a proseguire il matrimonio con la 'Vecchia Signora' nonostante la sempre più probabile permanenza del tecnico toscano sulla panchina bianconera. Ma Guardiola e Conte difficilmente alzeranno bandiera bianca e per la prossima estate sarebbero pronti a formulare una nuova faraonica offerta per il 29enne di Viterbo: un'offensiva superiore ai 60 milioni di euro, che potrebbe far vacillare la Juve.