Calciomercato Milan, Mascherano verso la Turchia: proposta 'monstre'

20/04/2017 09:08

CALCIOMERCATO MILAN MASCHERANO / Javier Mascherano, a meno di clamorosi ripensamenti, a fine stagione saluterà il Barcellona. Lo scrive 'Tuttosport', secondo cui il 'Jefecito' ha ricevuto una proposta 'monstre' dal Galatasaray, pronto a garantirgli un contratto triennale a 5 milioni di euro a stagione. Possibile che il calciatore argentino accetti il trasferimento in Turchia, prima di far ritorno in Argentina per vestire la maglia del River Plate. Mascherano è uno dei nomi attenzionati dal Milan per il nuovo corso 'cinese'.

S.D.