Calciomercato Juventus, Marotta non è sazio: nuovo 'sgarbo' al Barça per... Verratti!

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

20/04/2017 08:36

JUVENTUS VERRATTI TOLISSO - Impresa Juve, annientato il Barcellona del fenomeni. Dopo il perentorio 3-0 di Torino, i bianconeri di Allegri hanno resistito agli assalti di Messi e compagni nel catino del 'Camp Nou', conquistando il pass per le semifinali di Champions League a spese della corazzata spagnola. Una Juventus che ora pensa in grande per la vittoria finale, senza comunque tralasciare il calciomercato per restare tra le big in campo internazionale anche per il futuro.



La strategia di Marotta è chiara per il calciomercato Juventus: elevare ulteriormente il tasso di qualità dell'undici a disposizione di Massimiliano Allegri, quest'ultimo sempre più vicino al rinnovo di contratto. Non sarà facile intervenire su questa rosa, la dirigenza di Corso Galileo Ferraris è ben conscia che solo l'arrivo di nuovi top-player possono puntellare una fuoriserie già velocissima e affidabile sia in Italia che sul palcoscenico della Champions. Uno di questi è sicuramente Marco Verratti, la cui permanenza sotto la Tour Eiffel non è così scontata dopo il 'flop' europeo del Paris Saint-Germain di Emery. Sia il regista della Nazionale che il suo agente hanno lasciato la porta aperta ad un eventuale addio ai parigini, anche se ci vorrà un'offerta 'monstre' per acquisirne il cartellino.



La valutazione di Verratti non scende sotto gli 80 milioni, con la 'Vecchia Signora' che dovrà comunque guardarsi dall'assalto di Inter e Barcellona. Proprio i blaugrana, dopo l'eliminazione Champions per mano della Juve, potrebbero aver appreso un po' di appeal in questo senso nelle considerazioni dell'ex Pescara, tutto a vantaggio ovviamente dei bianconeri. Oltre a Verratti l'altra pista calda a centrocampo porterebbe sempre a Tolisso, da mesi obiettivo sensibile di Marotta e Paratici, senza dimenticare il connazionale Bakayoko, sui cui però c'è la forte concorrenza del Chelsea.