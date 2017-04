Calciomercato Milan, calano le richieste per Musacchio: primo colpo in vista

20/04/2017 07:55

CALCIOMERCATO MILAN MUSACCHIO / Il nuovo Milan dovrà da subito dimostrare di fare sul serio sul prossimo calciomercato. I tifosi si attendono molto dopo anni in cui si è cessato di rincorrere il titolo in Italia e si è rimasti alle porte dell'Europa.

Mirabelli dovrà subito mettersi al lavoro per offrire a Montella dei nuovi titolari all'altezza, andando a colmare i vuoti attualmente presenti in rosa. Nella serata di martedì si è svolto un lungo incontro in casa rossonera, con Mirabelli e Fassone che hanno discusso per ore con Moltella, riporta 'La Gazzetta dello Sport', così da concordare alcune mosse del calciomercato Milan.

Il tecnico ha ottime chance per la riconferma nella prossima stagione e, dovesse restare, potrebbe dire la sua sulle trattative da condurre, con la dirigenza pronta a dare un certo peso alle indicazioni espresse. Intanto il primo colpo della nuova gestione potrebbe essere Musacchio, con Fassone e Mirabelli che hanno trovato un accordo di massima.

Il Milan sarebbe in cima alla lista delle preferenze del centrale del Villarreal, con il club che, dato il contratto in scadenza nel 2018, abbasserà le proprie richieste da 30 milioni di euro a 15-18.

L.I.