20/04/2017 00:21

CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND/ Arrivato al Borussia Dortmund dal Bayern Monaco, Sebastian Rode non ha convinto in maglia giallonera. Stando a quanto riferito da 'Sport Bild', il centrocampista potrebbe andare via a fine stagione. Per lui, ha già effettuato dei sondaggi il Colonia.

S.F.