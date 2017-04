Chelsea, il Tianjin Quanjian ci riprova: offerta da capogiro per Diego Costa!

19/04/2017 23:58

CHELSEA DIEGO COSTA TIANJIN QUANJIAN DIEGO COSTA / Riparte l'assalto del Tianjin Quanjian. Come svela il 'Daily Mail', il club inglese ci sta riprovando un'altra volta a strappare Diego Costa al Chelsea. E stavolta potrebbe essere quella giusta, visto che Antonio Conte sta iniziando a vagliare i possibili sostituti dello spagnolo. Per lui è pronto un ricchissimo contratto in Cina: si parla di un ingaggio da 32 milioni di euro all’anno. Un'offerta difficile da rifiutare…

D.G.