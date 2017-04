Champions League, Monaco-Borussia Dortmund 3-1: altro tris, è semifinale!

19/04/2017 22:35

CHAMPIONS LEAGUE MONACO BORUSSIA DORTMUND / Il Monaco vince anche al ritorno e vola in semifinale. Allo 'Stade Louis II' la truppa di Jardim stende il Borussia Dortmund con un altro tris: dopo il 2-3 dell'andata, ecco il 3-1 davanti ai propri tifosi. Una gara decisa ancora una volta dalla coppia offensiva Mbappe-Falcao, autori del doppio vantaggio monegasco arrivato nel primo tempo. In particolare il primo ha stabilito un piccolo record: ad appena 18 anni ha segnato in tutte e 4 le gare delle fase finale. Al 48esimo, poi, Reus ha provato a riaprire il match, ma a far calare definitivamente il sipario sulla gara ci ha pensato Germain all'81esimo.

Monaco-Borussia Dortmund 3-1: 3' Mbappe (M), 17' Falcao (M), 48' Reus (B), 81' Germain

D.G.