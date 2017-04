Manchester City, Guardiola ha deciso: Bravo resta, via Caballero

20/04/2017 05:32

MANCHESTER CITY BRAVO / Sarà un'estate rovente per il calciomercato del Manchester City, a partire dalla porta. La stagione non positiva di Claudio Bravo gli è costata il posto da titolare, ma secondo quanto riferisce il britannico 'The Sun' il manager Pep Guardiola avrebbe deciso di trattenerlo come secondo e puntare su un nome di alto livello per il ruolo di numero uno in vista della prossima stagione. A dare l'addio, invece, sarà Caballero, in scadenza di contratto a fine giugno.



L.P.