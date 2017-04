Manchester United, Mourinho 'brucia' Simeone e strappa il sì al prossimo colpo

19/04/2017 22:31

MANCHESTER UNITED MOURINHO SIMEONE AURIER / José Mourinho 'batte' Diego Simeone. Come rivela 'Don Balon', il manager del Manchester United ha bruciato la concorrenza dell'Atletico Madrid nella corsa a Serge Aurier: lo 'Special One' ha convinto il terzino ivoriano a lasciare il PSG - col quale è legato fino al 2019 - e sposare la causa dei 'Red Devils'. Ora dovrà superare le resistenze di Nasser Al-Khelaifi, patron dei transalpini, che non sembra propenso a lasciar partire il calciatore.

D.G.