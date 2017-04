19/04/2017 22:07

BARCELLONA JUVENTUS KHEDIRA DIFFIDATO / Brutta notizia per Massimiliano Allegri. Per l'eventuale semifinale di andata di Champions - sempre più vicina - dovrà fare a meno di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, infatti, dovrà scontare un turno di squalificato: diffidato, si è fatto ammonire nel corso di Barcellona-Juventus per una brutta entrata su Suarez.

D.G.