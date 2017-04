19/04/2017 22:12

BARCELLONA ARDA TURAN ARSENAL / Il futuro di Arda Turan sarà in Premier League. Questo è quanto assicura 'CNN Turk' che parla di un'offerta da 25 milioni di euro presentata dall'Arsenal che il Barcellona sembra intenzionato ad accettare. Il trequartista turco, infatti, non si è mai imposto in blaugrana finendo spesso e volentieri ai margini della squadra.

D.G.