Manchester United, Mourinho 'punge' il Real: "In Liga può giocare con la squadra B"

19/04/2017 21:55

MANCHESTER UNITED MOURINHO REAL MADRID / Nella conferenza stampa alla vigilia della gara tra Manchester United e Anderlecht, José Mourinho ha lanciato una 'frecciata' alla Liga e alla sua ex squadra Real Madrid: "La difficoltà della Premier è molto alta. Non dipende soltanto dal numero di gare, ma dal livello della competitività. La scorsa settimana il Real Madrid ha giocato in Liga con la squadra B, qui non possiamo fare altrettanto…”.

D.G.