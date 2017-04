Barcellona-Juventus, nervosismo blaugrana: Agnelli protesta in tribuna

19/04/2017 21:30

BARCELLONA JUVENTUS / Sale la tensione al 'Camp Nou' nel primo tempo della sfida tra Barcellona e Juventus che vale l'accesso alle semifinali di Champions League. I blaugrana provano ad alzare il ritmo e la gara comincia ad incattivirsi. In particolare quando con Mandzukic a terra, lo juventino Paulo Dybala mette la palla in fallo laterale per consentire allo staff medico di prestare soccorso al compagno. Al momento della rimessa in campo, però, i catalani non restituiscono il pallone, facendo infuriare anche il presidente Andrea Agnelli che protesta in tribuna.



Poco dopo Neymar si rende protagonista di un brutto intervento in ritardo meritando il cartellino giallo che gli costerà la squalifica per un turno.

