Calciomercato Milan, blitz di Mirabelli e Montella per Aubameyang

19/04/2017 20:38

CALCIOMERCATO MILAN AUBAMEYANG / Il nuovo Milan comincia a prendere forma ed il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, ufficialmente in carica da oggi, si muove subito per programmare il prossimo calciomercato estivo. I rossoneri proveranno a portare a Milanello un grande nome per rinforzare il reparto offensivo ed il primo obiettivo sarebbe Pierre-Emerick Aubameyang, ex Milan esploso definitivamente al Borussia Dortmund. Secondo quanto riferisce 'Sky', dopo il vertice di ieri il Ds Mirabelli ed il tecnico Vincenzo Montella sarebbero partiti nel pomeriggio di oggi per Montecarlo dove assisteranno stasera alla sfida di Champions League tra il Monaco ed i gialloneri per monitorare da vicino proprio la punta gabonese. Un'ulteriore segnale che conferma quanto il Milan stia concretamente pensando al grande ritorno.



L.P.