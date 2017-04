FOTO - Calciomercato Roma, Manolas all'Inter? Il giocatore esce allo scoperto

19/04/2017 20:21

CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS INTER / Con una trattativa per il rinnovo ormai naufragata, l'avventura di Kostas Manolas alla Roma appare giunta al capolinea. Da tempo si parla di possibile trasferimento all'Inter per il difensore ellenico, ma a smentire pubblicamente l'ipotesi è lo stesso giocatore attraverso il proprio profilo di 'Instagram' dove ha pubblicato la foto della presunta trattativa coi nerazzurri e un'eloquente didascalia: "Ancora bugie!!".

D.G.