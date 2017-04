19/04/2017 20:16

CALCIOMERCATO NAPOLI WIDMER / Caccia aperta all'esterno per il Napoli che torna a muoversi per un vecchio obiettivo di calciomercato. Stando a quanto riferisce 'Sky', infatti, gli azzurri avrebbero avuto nuovi contatti con l'Udinese per lo svizzero Silvan Widmer, classe '93 da tempo nel mirino partenopeo. In scadenza di contratto nel 2020, potrebbe essere lui il nome caldo dell'estate napoletana.



L.P.