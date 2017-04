Manchester United, Young manda un messaggio a Mourinho

20/04/2017 05:05

MANCHESTER UNITED ASHLEY YOUNG / Ashley Young, esterno del Manchester United, ha parlato del suo futuro in alcune dichiarazioni riportate dal 'Daily Mirror': "Ci sono sempre speculazioni, soprattutto quando arriva la campagna trasferimenti e tu non giochi. Ho sempre detto che io voglio giocare il più possibile. Non sono troppo sicuro di cosa mi riservi il futuro. Ora sono concentrato nel dare il 100%. Voglio giocare più partite possibili da qui alla fine della stagione. Questo è l'obiettivo, poi vedremo".

S.D.