PASSENGERS - Aubameyang e Morata verso l'Italia. Vidal spreca il match point

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

19/04/2017 21:00

PASSENGERS CALCIOMERCATO STRANIERI EX SERIE A / Torna su Calciomercato.it l’appuntamento settimanale con 'Passengers'. Ecco le ultime notizie di mercato in merito agli ex stranieri della Serie A, con i top e i flop della settimana. Aubameyang e Morata nel mirino del Milan. Bene Gomez, Morata e Sanchez, delude Vidal.

Passengers - Notizie di calciomercato degli ex stranieri della serie A

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Borussia Dortmund): l'ex rossonero potrebbe far ritorno al Milan, che non credette in lui in giovane età. La nuova dirigenza cinese pare pronta a fare un reale tentativo.

ALVARO MORATA (Real Madrid): scarso minutaggio sotto la guida di Zidane. La media gol è ottima e per questo sarà al centro di molte voci di mercato quest'estate. Tra i tanti club interessati c'è anche il Milan, a caccia di un centravanti e, con Morata, avrebbe un giocatore che ha già dimostrato di saper segnare in serie A.

TOP DELLA SETTIMANA

MARIO GOMEZ (Wolfsburg): in una stagione difficile come quella del Wolfsburg, ogni gol ha la sua rilevanza. Gomez sigla la sua 15esima rete contro l'Ingolstadt, con il club che è ora 1 punto sopra Augusta, terz'ultima.

ALEXIS SANCHEZ (Arsenal): questa sembra possa essere la sua ultima stagione all'Arsenal, così come per Wenger. Sanchez però non si trattiene mai e offre sempre il massimo. In gol anche contro il Middlesbrough, per un successo che porta il club a -3 dallo United.

ALVARO MORATA (Real Madrid): il Real è il club del suo cuore e Morata lo dimostra ogni volta che scende in campo. Minutaggio scarso ma ottima media gol. In rete anche contro il Gijon. Al 59' infatti l'ex Juventus sigla il 2-2 momentaneo, prima della ciliegina di Isco al 90'.

FLOP DELLA SETTIMANA

ARTURO VIDAL (Bayern Monaco): sul finale del primo tempo del match d'andata contro il Real Madrid, Vidal ha la chance di aumentare il vantaggio dei suoi. Dopo il gol siglato, l'ex Juventus sbaglia dal dischetto. Un errore pesante, considerando la doppietta di Ronaldo nella ripresa.