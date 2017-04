Champions, nessun dubbio: la vittoria è del Real Madrid

19/04/2017 19:04

CHAMPIONS REAL MADRID BAYERN / Dai precedenti arriva il verdetto sulla squadra vincitrice della Champions League di quest'anno: il Real Madrid. In tre delle quattro volte che ha eliminato il Bayern Monaco, infatti, gli spagnoli hanno poi alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie. E' successo nel 2000 in semifinale, nel 2002 ai quarti come quest'anno, nel 2014 (semifinale). Un'unica eccezione nel 2004: Bayern eliminato agli ottavi, ma Real fatto fuori dal Monaco nel turno successivo.

B.D.S.