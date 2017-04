Fiorentina, Astori: "Contro l'Inter sarà la 'prova del nove'"

19/04/2017 18:42

FIORENTINA INTER ASTORI / Fiorentina alle prese con la preparazione della difficile sfida contro l'Inter. Davide Astori, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione sulla sua squadra, attualmente fuori dalla zona europea: "Errori arbitrali moviola in campo? Noi abbiamo giocato Italia-Francia a Bari con la moviola in campo spenta ma abbiamo tratto dei benefici: non ci è stato dato un rigore che non c'era. Secondo me con la tecnologia si potrebbe fare un ulteriore passo in avanti per avere sempre meno polemiche, poi ovviamente l'errore arbitrale ci può stare. Ero più dispiaciuto per il cartellino rosso a Kalinic che per altre decisioni. Mazzoleni? In quel momento non era un colloquio. Loro in ogni caso per tutelarsi non si sono espressi".

INTER - "Dobbiamo ripartire subito, quella con l'Inter è una gara prestigiosa contro una squadra molto forte. Noi vogliamo dimostrare di poter competere per le zone alte della classifica: sabato sarà la prova del 9. Se ci sarà Gonzalo? Vediamo come andranno questi gironi di lavoro e se si allenerà con noi. Messaggio ai tifosi viola? Erano numerosi con l'Empoli e sono certo che saranno in tanti anche sabato prossimo. Vogliamo fare una grande prestazione".

M.D.A.