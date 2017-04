Fiorentina-Inter, a forte rischio la presenza di Ansaldi

19/04/2017 18:36

INTER INFORTUNIO ANSALDI / Yuto Nagatomo potrebbe essere confermato nell'undici iniziale dell'Inter impegnata sabato prossimo contro la Fiorentina. Non solo perché il giapponese ha fatto discretamente contro il Milan, ma anche perché è a forte rischio la presenza di Cristian Ansaldi per la trasferta del 'Franchi'. Il terzino argentino oggi non si è allenato con il resto dei compagni a causa di un affaticamento agli adduttori.

M.R.