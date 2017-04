Sassuolo, agente Gazzola: "Out contro il Napoli"

19/04/2017 17:44

SASSUOLO NAPOLI / La sfida tra Napoli e Sassuolo si avvicina. Danilo Caravello, agente tra gli altri di Gazzola e Pomini, ha fatto il punto sui neroverdi: "Il Sassuolo è ormai diventata una realtà della Serie A, poi quest’anno diversi infortuni hanno influito non poco nella stagione - le sue parole a 'Radio Crc' - Questo campionato è stato al di sotto delle aspettative, ma ultimamente sta giocando discretamente bene. Per il Napoli non è una partita facilissima, ma parliamo della seconda squadra più forte ed in forma del campionato e se vuole conquistare il secondo posto deve assolutamente portare a casa i 3 punti. Gazzola viene da una distorsione alla caviglia, gli hanno diagnosticato 30/40 giorni di recupero per cui non credo che sarà convocato contro il Napoli".

M.D.A.