19/04/2017 17:35

SIVIGLIA SAMPAOLI / Come anticipato nei giorni scorsi, l'Argentina punta forte su Sampaoli per il ruolo di nuovo commissario tecnico della Nazionale albiceleste. Il Siviglia sta facendo muro per tenerlo, ma intanto valuta le alternative. Secondo quanto si legge su 'El Correo', tra i candidati ci sarebbe anche Claudio Ranieri, che nella Liga spagnola ha già guidato il Valencia (due volte) e l'Atletico Madrid.

M.R.