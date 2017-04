Napoli, Mertens terzo giocatore più efficace d'Europa: lo conferma una statistica

Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

19/04/2017 18:25

NAPOLI MERTENS SERIE A / Maurizio Sarri sta traendo ancora una volta il massimo dai suoi giocatori, e lo dicono i numeri del Napoli: in campionato ha segnato la bellezza di 75 gol, in buona parte firmati da Mertens, Insigne, Hamsik e Callejon. Tutti e quattro gli alfieri azzurri sono andati in doppia cifra per quanto riguarda la classifica cannonieri, cosa che nei cinque maggiori campionati d'Europa e non solo è riuscita solamente alla squadra partenopea. E proprio Mertens è l'uomo dell'anno in casa azzurra: la sua scoperta come centravanti atipico gli ha permesso di realizzare la bellezza di 27 gol, ai quali vanno sommati 12 assist. In campionato il rapporto è di 21 a 8, con altri 5 gol e 4 passaggi decisivi siglati in Champions League più una ulteriore marcatura in Coppa Italia. Quanto basta per rispondere al meglio a chi temeva che la partenza di Gonzalo Higuain nel calciomercato estivo 2016 avrebbe potuto risultare un fattore troppo penalizzante per il Napoli. Ed invece senza l'argentino si segna di più e lo fanno tutti i maggiori protagonisti. Per quanto riguarda Mertens è arrivato anche un importante riconoscimento a livello statistico, stilato dall'autorevole rivista 'Financial Times': in base ad uno studio della stessa, il numero 14 belga risulta essere al terzo posto come apporto generale fornito alla propria squadra. Davanti a lui figurano solamente Lionel Messi del Barcellona e Kylian Mbappé del Monaco, determinanti rispettivamente ogni 70 e 60 minuti contro i 75 di Mertens, che però bastano ed avanzano per vestire i panni di trascinatore del Napoli.

Napoli, Mertens meglio di tanti top players

La classifica è stata composta tenendo in considerazione reti ed assist messi a segno, e fa sensazione nel vedere chi si trova alle spalle dell'attaccante azzurro: al quarto posto c'è Luis Suarez, altro pezzo grosso del Barcellona, poi andando più in giù troviamo Robert Lewandowski del Bayern Monaco (7°) fresco di eliminazione dai quarti di finale di Champions League, ed Edinson Cavani (14°). Tutti centravanti di ruolo, così come il romanista Edin Dzeko (5°) ed Andrea Belotti del Torino (13°). Dal 18° al 21° posto, staccatissimi da Mertens, ci sono poi quattro veri e propri top players: Si tratta di Neymar (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Angel Di Maria (PSG) e Harry Kane (Tottenham). Intanto le ultime news Napoli parlano proprio di Mertens e del suo tanto sospirato rinnovo di contratto che coinvolgerebbe anche la moglie, Kat Kerkhofs.