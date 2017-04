Gossip, l'invettiva di Balotelli: "Pubblicate i miei messaggi!"

19/04/2017 17:20

NIZZA BALOTELLI / Mario Balotelli si difende sui social. Nei giorni scorsi, Katja Krasavice, modella e pornostar tedesca, ha parlato di alcune conversazioni 'piccanti' avute con l'attaccante del Nizza. Tuttavia, oggi è arrivata la risposta di 'SuperMario': "Spero che qualcuno mostri gli screenshot di cosa scrissi a quella donna su quel video l'altro giorno. Il giornale dovrà chiedere scusa. Un'altra volta. Pornostar? Io? Il mio messaggio era indirizzato al mio amico... anche a lui non interessa niente di lei. Era solo uno scherzo e non sono mai stato interessato! Ma per favore qualcuno pubblichi i miei 3 messaggi e il giornale dirà scusa ancora una volta. Alla fine sono arrabbiato perché loro associano me tutto il tempo con queste mezze donne alle quali mai sarò interessato, anche nella mia prossima vita. E non si assicurano neanche che queste donne dicano o no il vero. Tutti pronti a giudicare però. Solo per dire che questa donna dovrà trovare un altro uomo da trollare perché io sono stanco di tutte queste menzogne. Regalatele un mio poster così lei potrà sognare di stare con me".

M.D.A.