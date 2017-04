Inter, che fine ha fatto... Nelson Rivas

Raffaele Amato

19/04/2017 17:23

INTER RIVAS / Torna su Calciomercato.it la rubrica 'Che fine ha fatto?', che ha come scopo quello di riportare all'attenzione dei tifosi interisti e non solo i giocatori che in passato hanno indossato la maglia nerazzurra finendo poi nel dimenticatoio. Le news Inter di oggi ci portano a parlare del difensore colombiano Nelson Rivas.

Rivas, un giocatore non da Inter

Soprannominato 'Tyson' per la sua somiglianza con il grande e discusso ex pugile Myke, approda a Milano per circa 7 milioni di euro nell'estate 2007 all'età di 24 anni e dopo una breve ma importante parentesi al River Plate. E' uno dei tanti affari che la società guidata da Moratti e non solo concluse con il potente agente Hidalgo. Si tratta di un centrale roccioso un po' rozzo, con scarsa tecnica, perlomeno per quella squadra - che solo in difesa contava gente come Samuel, Cordoba e Materazzi - e per quella Serie A dove i campioni non si contavano sulle dita di una mano come adesso. In due stagioni colleziona 27 presenze (di cui 4 in Champions, ndr), mettendo in bacheca due Scudetti e una Supercoppa italiana. La sua esperienza italiana continua maggiormente da protagonista in prestito al Livorno nel 2009/2010 - 16 presenze e 2 gol complessivi contro Sampdoria e Fiorentina - anno però della retrocessione in B del club granata di Spinelli.

Torna all'Inter per qualche mese prima di salutarla di nuovo a gennaio, stavolta per il Dnipro. L'avventura in Ucraina è un fallimento: nell'estate 2011 dice definitivamente addio ai nerazzurri 'risolvendo' il suo contratto. A ottobre dello stesso anno riparte dal Canada, dal Montreal Impact. Anche lì gioca poco, vincendo però due coppe nazionali. Dopo quasi tre anni decide di tornare in Patria, firmando col Depor (B colombiana) prima di diventare nuovamente un calciatore disoccupato. La sua carriera è game over, anche se il 34enne Rivas non sembra aver intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.