Real Madrid-Bayern Monaco, UFFICIALE: comunicato su scontri con polizia

19/04/2017 16:48

REAL MADRID BAYERN MONACO / Non solo in campo per le decisioni dell'arbitro Kassai, Real Madrid-Bayern Monaco fa discutere anche per quanto accaduto sugli spalti con la tensione tra polizia spagnola e tifosi tedeschi. Il club bavarese ha reso noto, tramite un comunicato, di aver inoltrato alla Uefa una denuncia per i fatti, ritenendo "l'azione della polizia spagnola totalmente eccessiva e fuori luogo". Lo stesso Bayern Monaco ha fatto sapere anche di aver chiesto spiegazioni alle forze dell'ordine spagnole.

B.D.S.