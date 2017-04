Calciomercato Inter, Lippi allontana Conte

19/04/2017 16:32

CALCIOMERCATO INTER LIPPI CONTE / Per Antonio Conte non è il tempo di andare all'Inter: ne è convinto Marcello Lippi che parla dei nerazzurri, del Milan e del suo ormai sfumato ritorno in Figc a 'Premium Sport'.

Si parte da Conte: " Si parla di lui all'Inter perché è uno dei più bravi al mondo, ma mi sembra che a Londra stia bene e voglia fare la Champions con i Blues l’anno prossimo: non penso cambierà panchina".

Parlando di Inter è inevitabile affrontare il discorso societario, con le due milanesi passate in mano cinese: "Sono due passaggi di consegne che significano amore per la squadra, da parte di Moratti e Berlusconi: sono squadre che non possono più essere gestite da famiglie, ma da grandi gruppi imprenditoriali come sono attualmente quelli cinesi, russi o arabi. Io vicino al Milan? Galliani me lo ha chiesto spesso, in passato, ma ho sempre detto di no: gli ho dato, invece, la mia disponibilità l'anno scorso, ma la squadra poi andò bene e non se ne parlò più. Per la Nazionale me lo hanno chiesto, ma mio figlio non avrebbe potuto fare il suo lavoro se fossi diventato direttore tecnico e quindi mi sono tirato da parte".

B.D.S.