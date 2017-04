Barcellona-Juventus, Lippi: "Loro sono solo attacco. Dybala e Messi..."

19/04/2017 16:22

BARCELLONA JUVENTUS LIPPI / E' partito il conto alla rovescia per Barcellona-Juventus: i bianconeri sono attesi dal duello contro i blaugrana partendo dal 3-0 di andata. Obiettivo della squadra di Allegri, fin dal calciomercato estivo, la finale Champions potrebbe avvicinarsi questa sera se al 'Camp Nou' non andrà in scena una nuova 'remuntada' epica.

Della partita che riempie le news Juventus parla un ex come Marcello Lippi: "Nella gara di andata, sette giorni fa, ho avuto l'impressione di una Juventus molto forte e intelligente - le sue parole a 'Premium Sport' - : convinta della propria forza e della ricerca delle debolezze degli avversari. Il Barcellona ha una qualità offensiva che nessuno ha al mondo, ma ha solo quella, mentre la Juventus ha altre cose: i bianconeri hanno la migliore difesa d'Europa e la capacità di sapere gestire le partite. Dovrà cercare di giocare come a Torino: soffrirà sicuramente, ma sono convinto che se capiteranno delle occasioni, Dybala e Higuain non sbaglieranno. In queste partite contano tantissimo la personalità, la leadership e la Juventus ha tanti giocatori con queste caratteristiche, a cominciare da Buffon".

Proprio su Buffon, l'ex ct racconta: "Non ho mai sentito parlare Buffon, o anche Totti, del proprio futuro: significa che ancora non ce l'hanno nella testa, per loro conta solo il presente e il presente è il campo".

Barcellona-Juventus, Lippi su confronto con Allegri e duello Dybala-Messi

Atteso questa sera il confronto Dybala-Messi: "A me Dybala ricorda Sivori. Può avere le caratteristiche anche di Messi, ma dovrà decidere tante grandi partite così come ha fatto il talento del Barcellona: bisogna stare attenti ai paragoni. Messi in calo? Ogni volta che vedo i risultati di Barcellona, vedo gol e assist di Messi: non credo che sia calato lui, ma tutto il resto del Barcellona. Il calo è più difensivo e condiziona tutta la squadra. Ma anche Bayern e Real sono calate, mentre la Juve è cresciuta e ora la giudico alla pari".

Inevitabile fare un paragone tra l'attuale tecnico Allegri e Lippi: "È andato alla Juve alla mia stessa età, è toscano come me e ha vinto il campionato alla prima stagione: anche a me piaceva cambiare spesso modulo, ci sono molte più analogie con lui che con Sarri. Le diffidenze iniziali erano solo dovute al suo passato al Milan: anche Ancelotti, che reputo il migliore allenatore al mondo, ci è passato. Allegri catenacciaro? Tutti gli allenatori vincenti lo sono, quindi Max dovrebbe essere contento di essere definito tale. Perché la Juventus non vince la Champions da 21 anni? È uno dei miei più grossi rimpianti: se lo avessi saputo, avrei rimediato".

B.D.S.